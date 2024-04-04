В четверг, 4 апреля, Латвию с официальным визитом посещает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии. У Шмыгаля в рамках визита запланирована встреча с премьер-министром Эвикой Силиней. В 10:40 состоялась их совместная пресс-конференция, за ходом которой можно было следить и в трансляции RUS TVNET.
Переговоры посвящены поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и более тесному сотрудничеству в сфере экономики и безопасности.
В начале визита премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер-министр Украины возложили цветы к памятнику Свободы.
Также Шмыгаль встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и посетит Музей оккупации.
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