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В Латвию с официальным визитом прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 4 апреля 2024, 09:20
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Денис Шмыгаль и Эвика Силиня
Денис Шмыгаль и Эвика Силиня Фото: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 4 апреля, Латвию с официальным визитом посещает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

У Шмыгаля в рамках визита запланирована встреча с премьер-министром Эвикой Силиней. Переговоры посвящены поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и более тесному сотрудничеству в сфере экономики и безопасности.

В начале визита премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер-министр Украины возложили цветы к памятнику Свободы.

В 10:40 состоится совместная пресс-конференция премьер-министров Латвии и Украины, за ходом которой можно будет следить и в трансляции на RUS TVNET.

Также Шмыгаль встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и посетит Музей оккупации.

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