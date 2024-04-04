В Латвию с официальным визитом прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

У Шмыгаля в рамках визита запланирована встреча с премьер-министром Эвикой Силиней. Переговоры посвящены поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и более тесному сотрудничеству в сфере экономики и безопасности.

В начале визита премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер-министр Украины возложили цветы к памятнику Свободы.

В 10:40 состоится совместная пресс-конференция премьер-министров Латвии и Украины, за ходом которой можно будет следить и в трансляции на RUS TVNET.

Также Шмыгаль встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и посетит Музей оккупации.

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