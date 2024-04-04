Видео ⟩ Пока без поражений: Шилов празднует победу в своем втором матче в НХЛ

"Кэнакс" на выезде со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) обыграли "Аризона Койотис".

23-летний Шилов отразил 20 из 21 броска противника (95,2%), одержав в этом сезоне вторую победу в двух матчах НХЛ.

Как уже сообщалось, в воскресенье Шилов был признан второй звездой матча в игре "Кэнас" против "Анрахейм Дакс".

Единственный гол Шилов пропустил в середине третьего периода, когда в большинстве с близкой дистанции точно пробил канадец Дилан Гюнтер.

Выступающий в составе "Кэнакс" Теодор Блюгер в этом матче провел н альду 14 минут и 44 секунды, из которых две минуты и 30 секунд отыграл в меньшинстве.

Латвийский форвард нанес один бросок по воротам, блокировал один бросок соперника, выиграл семь из 14 вбрасываний и завершил матч с нейтральным коэффициентом полезности.

В этом сезоне Блюгер в 62 матчах забросил пять шайб, отдал 21 результативную передачу и набрал коэффициент полезности +8.

В свою очередь на счету Шилова две победы в двух матчах, в среднем он пропускал 1,50 шайбы за игру и отражал 90,02% бросков.

"Кэнакс" уже обеспечили себе место в плей-офф, занимая со 102 очками в 76 матчах второе место в Западной конференции.

В свою очередь "Койоты" с 67 очками в 75 матчах занимают на Западе 13-ю строчку.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!