По словам Розгонюка, полиция работает круглые сутки, чтобы задержать этих преступников. "Я уверяю и подчеркиваю, что ни полиция, ни какое-либо другое предприятие не просит людей относить наличные в посылочные автоматы. Также в Эстонии полиция не привлекает простых граждан для участия в секретных операциях по задержанию неблагонадежных работников. Если вам поступит звонок, в ходе которого звонящий попытается узнать ваши личные данные, если поступит просьба заверить сделку при помощи PIN-кодов или же если вас попытаются привлечь к секретной операции, немедленно прервите этот звонок! Разумеется, нельзя откликаться и на предложение мнимой продажи своей собственности, будь то автомобиль, жилье или другие ценные вещи. В противном случае вы лишитесь и денег, и своего имущества", - заявил Розгонюк и еще раз подчеркнул, что просит всех людей рассказать об этих мошеннических схемах всем своим близким.