В Зиепниеккалнсе в ДТП с автобусом тяжелые травмы получил велосипедист

В обед на улицу Баускас приехали аварийная служба, медики Службы неотложной медицинской помощи и экипаж полиции.

Водитель автобуса 60-го маршрута сбил мужчину на велосипеде. Велосипедист провел в бусике "неотложки" час, после чего врачи были готовы перевезти пациента в больницу. Пострадавший жаловался на боль в конечностях.

В свою очередь водитель автобуса более часа оформлял бумаги, объясняя полицейским обстоятельства произошедшего.

Представитель Rīgas satiksme отметил, что пока слишком рано судить, кто из водителей не соблюдал правила.

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