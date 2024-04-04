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В Зиепниеккалнсе в ДТП с автобусом тяжелые травмы получил велосипедист

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Во вторник, 2 апреля, в Зиепниеккалнсе велосипедист не поделил дорогу с водителем общественного транспорта. Менее защищенный участник дорожного движения пережил тяжелое падение, после чего попал в руки медиков, сообщает передача Degpunktā.

В обед на улицу Баускас приехали аварийная служба, медики Службы неотложной медицинской помощи и экипаж полиции.

Водитель автобуса 60-го маршрута сбил мужчину на велосипеде. Велосипедист провел в бусике "неотложки" час, после чего врачи были готовы перевезти пациента в больницу. Пострадавший жаловался на боль в конечностях.

В свою очередь водитель автобуса более часа оформлял бумаги, объясняя полицейским обстоятельства произошедшего.

Представитель Rīgas satiksme отметил, что пока слишком рано судить, кто из водителей не соблюдал правила.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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