ВИДЕО ⟩ Массовая драка на 1-й секунде матча НХЛ

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Девилз" устроили массовую драку в начале матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Рейнджерс" у себя дома обыграли "Девилз" со счётом 4:3. Однако на этот раз самым обсуждаемым событием матча стала массовая драка в самом начале поединка.
После стартового вбрасывания полевые игроки обеих команд сразу же начали драку с участием всех хоккеистов на площадке, за исключением вратарей. По итогам эпизода суммарно были наказаны восемь хоккеистов с обеих сторон.
От "Рейнджерс" наказание получили защитники Джейкоб Труба и К'Андре Миллер и форварды Баркли Гудроу и Мэтт Ремпе, от "Девилз" - Кёртис Макдермид, Джон Марино, Кевин Баль и Крис Тирни. Все они получили матч-штрафы и были удалены до конца встречи.
Видео: Массовая драка хоккеистов "Рейнджерс" и "Девилз"
Видео: Вид на драку сверху
Here’s the #NJDevils and #NYR line brawl. pic.twitter.com/An1G063Brr— Ryan Novozinsky (@ryannovo62) April 3, 2024
Такой инцидент между командами повторился спустя 12 лет. В марте 2012 года эти команды точно так же начали игру регулярки.
В этом сезоне между двумя командами также напряжённые отношения из-за нескольких случаев грязной игры в исполнении новичка-тафгая "Рейнджерс" Мэтта Ремпе. В предыдущем матче между командами, который прошёл 12 марта, Ремпе ударил локтем в голову защитника Йонаса Зигенталера, в результате чего Макдермид пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, будучи удалённым и уходя в раздевалку, издевательски помахал Кёртису рукой.
"Рейнджерс" имеют в своём активе 106 очков в 76 играх и лидируют в сводной турнирной таблице чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" с 76 очками занимают предпоследнее место в столичном дивизионе.
В следующем матче "Рейнджерс" сыграют с "Детройт Ред Уингз", а "Девилз" встретятся с "Оттавой Сенаторз". Матчи запланированы на 6 и 7 апреля соответственно.
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