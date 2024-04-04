ВИДЕО ⟩ Массовая драка на 1-й секунде матча НХЛ

"Рейнджерс" у себя дома обыграли "Девилз" со счётом 4:3. Однако на этот раз самым обсуждаемым событием матча стала массовая драка в самом начале поединка.

После стартового вбрасывания полевые игроки обеих команд сразу же начали драку с участием всех хоккеистов на площадке, за исключением вратарей. По итогам эпизода суммарно были наказаны восемь хоккеистов с обеих сторон.

От "Рейнджерс" наказание получили защитники Джейкоб Труба и К'Андре Миллер и форварды Баркли Гудроу и Мэтт Ремпе, от "Девилз" - Кёртис Макдермид, Джон Марино, Кевин Баль и Крис Тирни. Все они получили матч-штрафы и были удалены до конца встречи.

Видео: Массовая драка хоккеистов "Рейнджерс" и "Девилз"

Видео: Вид на драку сверху

Такой инцидент между командами повторился спустя 12 лет. В марте 2012 года эти команды точно так же начали игру регулярки.

В этом сезоне между двумя командами также напряжённые отношения из-за нескольких случаев грязной игры в исполнении новичка-тафгая "Рейнджерс" Мэтта Ремпе. В предыдущем матче между командами, который прошёл 12 марта, Ремпе ударил локтем в голову защитника Йонаса Зигенталера, в результате чего Макдермид пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, будучи удалённым и уходя в раздевалку, издевательски помахал Кёртису рукой.

"Рейнджерс" имеют в своём активе 106 очков в 76 играх и лидируют в сводной турнирной таблице чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" с 76 очками занимают предпоследнее место в столичном дивизионе.

В следующем матче "Рейнджерс" сыграют с "Детройт Ред Уингз", а "Девилз" встретятся с "Оттавой Сенаторз". Матчи запланированы на 6 и 7 апреля соответственно.

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