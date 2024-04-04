Издание: В Украине говорят об упущенной возможности удачно использовать F-16 против России

"Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были необходимы в 2023 году. В 2024 году они уже могут не годиться", - высказался один из источников издания.

Этот источник подчеркнул, что армия Украины еще с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года очень часто своевременно не получает необходимую военную технику, что создает проблемы.

Источник напомнил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал применение новых видов оружия "войной одной возможности".

"Под этим мы понимаем, что оружейные системы быстро становятся негодными, так как россияне быстро учатся им противодействовать", - пояснил он.

В качестве примера он упомянул крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые Украина получила от Великобритании и Франции. Эти ракеты Украина удачно использовала, однако недолгое время.

"Россия все время учится. Они не дают нам второй возможности", - указал главнокомандующий ВСУ.

В данный момент Украине необходимо больше обычного вооружения и беспилотников, а не F-16, которые страны запада обещают поставить Украине в этом году.

"Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет", - указал один из источников Politico.

Он утверждает, что армии Украины необходимо четыре миллиона артиллерийских снарядов и два миллиона дронов, чтобы удачно противостоять армии оккупантов.

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