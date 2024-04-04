Рубль ждет новое падение? После "переизбрания" Путина в России прекращают поддержку рубля

В среду Министерство финансов РФ сообщило, что с 5 апреля по 7 мая Центробанк купит валюту на 235,3 миллиарда рублей (2,35 миллиарда евро) (11,2 миллиарда рублей в день) за счет прибыли от экспорта нефти и газа. Одновременно ЦБ продаст валюту, чтобы компенсировать прошлогодние вложения Минфина из Фонда национального благосостояния. С февраля до конца первого полугодия объем этих операций составит 11,8 миллиарда рублей в день. В результате в апреле Центробанк будет продавать валюту на 600 миллионов рублей (5,9 миллиона евро) ежедневно.

Этот показатель неуклонно снижается с начала года. В январе Центральный банк России продавал валюту и ежедневно вливал на рынок 16,7 миллиарда рублей (166,7 миллиона евро), но затем продажи валюты постепенно сокращались. В результате продажи валюты в апреле будут в 28 раз ниже, чем в начале года.

Снижение этого показателя оказалось более резким, чем ожидали участники рынка. Экономист Дмитрий Полевой выступил с прогнозом о том, что данные показатели свидетельствуют о том, что стоимость рубля может значительно снизиться.

"Целью этих операций была поддержка рубля. Этот фактор ослабился, и частично его можно было бы компенсировать высокими ценами экспорта. Именно из-за растущих цен на нефть у Минфина есть возможность увеличить закупку валюты. Можно увидеть - чем больше доходы от нефти и газа, тем больше закупает Минфин. Чем больше валюты закупается, тем меньше она продается. В свою очередь когда доходы от нефти и газа снижаются, валюта продается и рубль поддерживается", - пояснил Полевой.

Высокие цены на нефть, впрочем, не полностью отражаются на продаже валюты из-за санкций получить прибыль от экспорта очень сложно, поэтому эксперты допускают, что это будет способствовать падению рубля.

По прогнозам, стоимость рубля уже в ближайшее время может упасть до 95 рублей за доллар, а до конца года падение может быть еще больше и достигнуть 100 рублей за доллар. Сейчас рубль укрепился в пределах 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

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