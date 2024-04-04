Морской коридор. Как Украина перевозит грузы и защищает их?

Как рассказал DW заместитель главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов, порты Большой Одессы, кроме агропродукции, отгружают еще и железную руду. "Сейчас идет работа над увеличением многообразия грузов, а также импорта в порты Одессы. Ведь сейчас импорт сконцентрирован на дунайских портах - Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Ежемесячно в этих портах грузооборот сохраняется на уровне где-то двух миллионов тонн", - отмечает он. Баринов надеется, что в 2024 году удастся приблизиться к довоенным объемам перевозок. "В 2021 году все порты Украины перевалили около 160 миллионов тонн продукции. Если считать только Дунай и Большую Одессу, то это было 107 миллионов тонн. В 2022 году порты Дуная и Большой Одессы перевалили 51 миллион тонн, а в прошлом году - почти 62 миллиона тонн", - говорит он.

Угроза мин и атак на энергетические объекты

Впрочем, по его словам, войска РФ не оставляют попыток помешать работе украинских портов. "Они продолжают атаковать порты дронами и ракетами, но наша воздушная оборона очень хорошо отрабатывает. Когда раздается тревога, порты прекращают работу, и все работники идут в укрытия. Конечно, это плохо влияет на работу", - признается Баринов.