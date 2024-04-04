Директора школ про борьбу с буллингом

Решение о том, как действовать в каждом конкретном случае, принимает руководитель учебного заведения.

Директора школ признают, что утвержденные правительством поправки к правилам о порядке обеспечения профилактического здравоохранения, первой помощи и безопасности учащихся в учебных заведениях и на организованных последними мероприятиях являются решением в ситуациях применения насилия в школах, но нужны более широкие правовые полномочия, которые позволили бы повысить административный авторитет школы.

Уровень агрессии в обществе в целом растет, и понимание того, что допустимо, а что - нет, очень разное.

Директор Лиепайской средней школы им. Райниса и и.о. директора Лиепайской средней школы Западного берега Карлис Страутиньш привели пример: двое учеников дерутся, а третий снимает драку на телефон.

Родители ребенка, снявшего видео, вызванные в школу, не видят в таком поступке ничего предосудительного - дескать, разве это запрещено делать?

Мало внимания обращается и на вербальное насилие, и в этом отношении мнения тоже очень разные как среди родителей, так и среди учителей, отмечает Страутиньш. Ничего удивительного, ведь несколько лет подряд Латвия находится на вершине списка среди стран ОЭСР по мобингу и буллингу школьников.

Директор Тукумской 2-й средней школы Анита Лоцане не отрицает, что основания для этого имеются, однако такая оценка, по ее мнению, преувеличена, поскольку и какие-то более резкие выражения, и запутанные взаимоотношения между сверстниками можно причислить к буллингу.

К счастью, в возглавляемой ею школе не было необходимости действовать строже, чем предусматривают недавно принятые правила Кабинета министров, хватало участия социального педагога, психолога и классного руководителя, чтобы найти решение различных конфликтов.

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