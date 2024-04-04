Видео ⟩ Смелые соседи спасли подростка из пожара

Соседям двухэтажного дома на улице Аспазияс в Салдусе удалось спасти подростка из пламени, сообщает программа Degpunktā.
В момент пожара девушка находилась в квартире одна.
Работая в саду на заднем дворе, сосед Кристап заметил черный дым, поднимающийся из соседнего дома.
"Я подбежал, залез на балкон. Они [соседи] сказали мне разбить окно. Я подумал, что лучше не делать этого, потому что кислород может распространить дополнительное пламя на горящие материалы, которые могли там находиться (..) Я посмотрел через окно и увидел, что внутри находится девушка в дыму", - рассказал программе Кристап.
Кристапс понял, что нужно действовать быстро: "Я барабанил в окно, пока она не услышала, я показал ей подойти к окну. Мы с другим соседом открыли окно и сняли ее".
Совместными усилиями мужчинам удалось перетащить девушку через перила балкона первого этажа и вывести ее на свежий воздух до приезда пожарных. У вызванных спасателей недостатка в работе тоже не было.
"В квартире на первом этаже загорелось хозтовары на площади 12 квадратных метров. Образовалась дым. Пожарные спасли пять человек", - сообщили представители спасателей.
Правоохранители будут выяснять причины пожара. По неофициальной информации, девушка, оставшаяся дома одна, имеет проблемы со здоровьем.
Когда она осталась без присмотра то, возможно, решила поиграть с открытым огнем.
Видео: Сюжет программы Degpunktā