Видео ⟩ Смелые соседи спасли подростка из пожара

В момент пожара девушка находилась в квартире одна.

Работая в саду на заднем дворе, сосед Кристап заметил черный дым, поднимающийся из соседнего дома.

"Я подбежал, залез на балкон. Они [соседи] сказали мне разбить окно. Я подумал, что лучше не делать этого, потому что кислород может распространить дополнительное пламя на горящие материалы, которые могли там находиться (..) Я посмотрел через окно и увидел, что внутри находится девушка в дыму", - рассказал программе Кристап.

Кристапс понял, что нужно действовать быстро: "Я барабанил в окно, пока она не услышала, я показал ей подойти к окну. Мы с другим соседом открыли окно и сняли ее".

Совместными усилиями мужчинам удалось перетащить девушку через перила балкона первого этажа и вывести ее на свежий воздух до приезда пожарных. У вызванных спасателей недостатка в работе тоже не было.

"В квартире на первом этаже загорелось хозтовары на площади 12 квадратных метров. Образовалась дым. Пожарные спасли пять человек", - сообщили представители спасателей.

Правоохранители будут выяснять причины пожара. По неофициальной информации, девушка, оставшаяся дома одна, имеет проблемы со здоровьем.

Когда она осталась без присмотра то, возможно, решила поиграть с открытым огнем.

Видео: Сюжет программы Degpunktā