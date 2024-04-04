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Фото ⟩ Праздничная церемония на военной базе Адажи в честь 75-летия НАТО

rus.tvnet.lv
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Праздничная церемония в честь 75-летия НАТО на военной базе Адажи
Праздничная церемония в честь 75-летия НАТО на военной базе Адажи Фото: Ieva Leiniša/LETA

В четверг, 4 апреля, на военной базе в Адажи прошла торжественная церемония, посвященная 75-летию НАТО. В ней приняли участие представители Латвии и других стран-союзников, сообщает Минобороны.

В мероприятии приняли участие министр обороны Латвии Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш, а также военные атташе стран НАТО и Европейского Союза.

После торжественной церемонии присутствующие были приглашены на праздничное угощение тортом, который командующий Национальными вооруженными силами разрубил мечом. В рамках мероприятия также прошла выставка военной техники.

В 13:00, в благотворительном центре военной базы был показан фильм Dvēseļu putenis ("Метель душ") на английском языке. Перед показом к солдатам обратился кинорежиссер Дзинтарс Драйбергс.

НАТО было основано 75 лет назад, 4 апреля 1949 года, и в настоящее время 32 государства-члена подтверждают свою приверженность защите друг друга и каждого сантиметра союзной территории, населения, свободы и демократии.

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