Rīgas meži за 6 млн евро продали свой лесопильный завод

Согласно договору, подписанному в четверг, муниципальное предприятие продало весь лесопильный бизнес, не разделяя его на части. Цена покупки будет уточнена после полного завершения сделки в соответствии с реальной ситуацией.

Сделка еще должна быть одобрена Советом по конкуренции.

Процесс продажи лесопильного завода Norupe начался летом 2022 года. Он включал в себя исследование рынка, определение претендента и подготовку документов.

Лесопилка продана без гарантированных договоров на поставку сырья. Это означает, что новый владелец сможет участвовать в организуемых Rīgas Meži аукционах лесоматериалов и приобретать право на покупку выставленного на аукцион кругляка, как и любой другой участник рынка.

Еще одним важным условием было соблюдение интересов работников лесопилки, отмечает Rīgas meži. Покупатель лесопилки продолжит трудовые отношения со всеми 35 работниками, учитывая их стаж и накопленные отпуска, а также соблюдая обязательства работодателя по коллективному договору.