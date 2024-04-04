Rīgas meži за 6 млн евро продали свой лесопильный завод

Муниципальное предприятие SIA Rīgas meži продало свою лесопилку Norupe предприятию по переработке древесины и лесному хозяйству Stiga RM примерно за 6 миллионов евро, сообщили агентству LETA на предприятии.
Согласно договору, подписанному в четверг, муниципальное предприятие продало весь лесопильный бизнес, не разделяя его на части. Цена покупки будет уточнена после полного завершения сделки в соответствии с реальной ситуацией.
Сделка еще должна быть одобрена Советом по конкуренции.
Процесс продажи лесопильного завода Norupe начался летом 2022 года. Он включал в себя исследование рынка, определение претендента и подготовку документов.
Лесопилка продана без гарантированных договоров на поставку сырья. Это означает, что новый владелец сможет участвовать в организуемых Rīgas Meži аукционах лесоматериалов и приобретать право на покупку выставленного на аукцион кругляка, как и любой другой участник рынка.
Еще одним важным условием было соблюдение интересов работников лесопилки, отмечает Rīgas meži. Покупатель лесопилки продолжит трудовые отношения со всеми 35 работниками, учитывая их стаж и накопленные отпуска, а также соблюдая обязательства работодателя по коллективному договору.
В процессе привлечения инвесторов был рассмотрен 121 претендент, 11 из которых подписали соглашения о неразглашении информации, а пять лично посетили лесопилку Norupe. Ппредложение Stiga RM оказалось наиболее экономически выгодным, а также наиболее соответствующим установленной форме.
Как заявил член правления и директор по развитию Stiga RM Янис Осис, предприятие расширяет свою деятельность и в ближайшие годы на месте существующей лесопилки будет построено новое, современное, технологически продвинутое производство, обеспечивающее хорошо оплачиваемыми рабочими местами жителей Огре и его окрестностей.
На то, что муниципальное предприятие не должно участвовать в деревообрабатывающем бизнесе, ранее указывали Государственный контроль и Совет по конкуренции, поэтому продажа лесопилки была направлена на предотвращение искажения рынка и конкуренции.
Лесопильный завод Norupe компании Rīgas meži был создан около десяти лет назад с инвестициями в размере более 10 миллионов евро. Оборудование находится в рабочем состоянии, но для его модернизации и повышения производительности необходимы значительные инвестиции.
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