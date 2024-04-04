Видео ⟩ Уехал в Ригу по делам и пропал. Близкие переживают за мужчину

Наталье трудно говорить. Женщина в слезах, потому что уже несколько дней понятия не имеет, где находится друг семьи Алексей. Утром мужчина отвозит детей Натальи в школу. Вторник ничем не отличался. После этого мужчина позвонил по телефону и сказал, что поедет из Кекавы в Ригу по делам.

Мужчина прибыл в Ригу примерно 11:00 утра, но он не сказал ни своей семье, ни друзьям, куда именно он собирается пойти. На телефон мужчины можно было позвонить до утра среды, 3 апреля, затем телефон выключился. Наталья говорит, что в последнее время у мужчины была депрессия, он перживал о работе. Алексей не употребляет алкоголь.

Женщина звонила в больницы и морги, информации о мужчине пока нет. Известно, что у Алексея проблемы со здоровьем.

Уже сообщалось, что Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести Алексея Красикова 1986 года рождения. Мужчина 1 апреля этого года вышел из своего места жительства в Кекаве и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, темно-каштановые волосы, не хватает зубов. Был одет в черное пальто, синие джинсовые брюки, белые кроссовки, с собой была клетчатая сумка. У мужчины проблемы со здоровьем.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию Алексея и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67086458 или 110!