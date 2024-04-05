"Убрать все лишнее!". Лиене Ушакова перед камерами консультируется с хирургом интимной пластики

Лиене пришла в клинику к пластическому хирургу на консультацию, чтобы получить ответы на все интересующие ее вопросы.

Ушакова ранее пообещала, что позволит телезрителям следить за своим преображением.

Перед телекамерами проводится осмотр ее интимной зоны. Она рассказывает хирургу, какой результат хочет получить: "Я хочу избавиться от лишней кожи, хочу, чтобы все было симметрично, как я показала, пухлые, чтобы большие половые губы были заполнены. Убрать все лишнее!".

Bet šīs dienas highlights no trash TV bija šis! 🫣 Iesaku klausīties, nevis skatīties un mēģināt uzminēt, kas ir jāņem nost! 😅 pic.twitter.com/hnbvXuwjQz — Rihards Gromuls (@Gromuls) April 4, 2024

А главным событием сегодняшнего дня в мире трэш-телевидения стало это! 🫣 Рекомендую слушать, а не смотреть и пытаться угадать, что нужно убрать! 😅

Пластический хирург отметил, что "все убрать" не получится, поскольку может измениться чувствительность.

Она также спросила у специалиста, улучшает ли эта процедура интимную жизнь, на что хирург ответил, что да. Проведение этой процедуры помогает женщинам избавиться от комплексов, и это уже важный аспект для улучшения интимной жизни.

Лиене немного удивлена, что после операции нужно воздерживаться от секса как минимум полтора месяца. Она надеется, что это будет стоить того.

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