В последний рабочий день произошло много важных событий - суд поместил под арест прокремлевскую активистку, в Риге образовались большие пробки, а журналист рассказала о конфликтах с двумя полярными по своим взглядам политиками. Об этих и других новостях пятницы, 5 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 5 апреля ⟩ Сужение свободы слова в СМИ, землетрясение в Нью-Йорке и арест прокремлевской активистки
Новости Латвии:
За последние недели в Латвии усилились и ранее наблюдавшиеся тенденции, свидетельствующие об угрозе фундаментальным ценностям демократии - свободе слова и независимости СМИ. Мы хотим привлечь к этому внимание общественности и призвать этого не допустить, говорится в сообщении редакционного совета Латвийского радио.
Журналист Влада Романова рассказала о том, как ей удалось вступить в конфликты с двумя полярными по своим взглядам политиками - Лианой Лангой (Новая консервативная партия) и Ольгой Петкевич ("Согласие").
Суд поместил под арест прокремлевскую активистку Елену Крейле, подозреваемую в оправдании и прославлении войны России против Украины.
"Стойте, велосипедистка! Стойте! Ни в коем случае не пресекайте дорогу!" - кричит из мегафона голос как из ведра. Палец останавливается по пути к кнопке, включающей зеленый свет на пешеходном переходе. На перекрестке улицы Упесциема и Рижской окружной дороги. Оглядываюсь вокруг. Других велосипедистов вблизи не замечаю. Значит, вопль был предназначен мне.
В Риге в пятницу утром образуются большие пробки на ул. Лиепаяс, что, возможно, объясняется закрытием путепровода на ул. Алтонавас.
По сообщению Госполиции, в понедельник, 1 апреля, в бассейне Олимпийского центра Rimi погиб посетитель.
За рубежом:
На фоне атак РФ по инфраструктуре украинских городов и ударов Украины по объектам в РФ ситуация на фронте остается сложной. ВСУ не хватает людей и боеприпасов. DW поговорила с немецкими экспертами о нынешней фазе войны.
Российская организация микрофинансирования CarMoney за два года полномасштабной войны получила чистую прибыль в размере более одного миллиарда рублей (10 миллионов евро). Любопытно, что истинным бенефициаром в этой организации считается Людмила Очеретная - бывшая жена диктатора Владимира Путина.
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Когда недавно покупатель пошел за инструментом стоимостью 10 000 евро, шкафчик посылочного автомата на улице Яннсени в Пярну оказался пуст. Куда пропала драгоценная посылка? В полиции рассматривают две версии.
Толчки от землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего утром в пятницу на восточном побережье США, ощущались в Нью-Йорке и его окрестностях.
Интересное чтиво:
Саентология - это международное религиозное движение, "прикладная религиозная философия", связанная с определенной формой психотерапии (например, дианетикой), которая утверждает, что ее учения повышают духовное самосознание человека. В это религиозное движение верят даже всемирно известные люди, такие как актер Том Круз, но оно вызывает много споров. О саентологии рассказывают много чего - организованная преступность, проникновение в правительство США, преследование людей и без вести пропавшие. В течение многих лет это движение тихо действует и в Латвии.
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