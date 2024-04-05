Главное за 5 апреля ⟩ Сужение свободы слова в СМИ, землетрясение в Нью-Йорке и арест прокремлевской активистки

По сообщению Госполиции, в понедельник, 1 апреля, в бассейне Олимпийского центра Rimi погиб посетитель.

За рубежом:

На фоне атак РФ по инфраструктуре украинских городов и ударов Украины по объектам в РФ ситуация на фронте остается сложной. ВСУ не хватает людей и боеприпасов. DW поговорила с немецкими экспертами о нынешней фазе войны.

Российская организация микрофинансирования CarMoney за два года полномасштабной войны получила чистую прибыль в размере более одного миллиарда рублей (10 миллионов евро). Любопытно, что истинным бенефициаром в этой организации считается Людмила Очеретная - бывшая жена диктатора Владимира Путина.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил серьезные ранения после ударов ножом, сообщили власти в ночь на пятницу.

Когда недавно покупатель пошел за инструментом стоимостью 10 000 евро, шкафчик посылочного автомата на улице Яннсени в Пярну оказался пуст. Куда пропала драгоценная посылка? В полиции рассматривают две версии.

Толчки от землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего утром в пятницу на восточном побережье США, ощущались в Нью-Йорке и его окрестностях.

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