Болотник проведёт бой против боксёра из России

Латвийский боксёр Ричард Болотник свой следующий бой проведёт 12 мая в Перте (Австралия), сообщает Sportacentrs.com.
Соперником Болотника станет 29-летний российский боксёр чеченского происхождения Имам Хатаев, который является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года.
Бой Болотника и Хатаева пройдёт в рамках турнира, который возглавит противостояние за пояса IBF и IBO в лёгком весе между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом.
Хатаев является трёхкратным чемпионом России, а в прошлом году стал бронзовым призёром чемпионата мира (до 80 кг), который бойкотировали Латвия и ряд других стран, поскольку организаторы разрешили российским боксёрам выступать в составе сборной, то есть под собственным флагом и с гимном.
"В моей весовой категории чемпионами на данный момент являются Бетербиев и Бивол. Я не знаю на 100%, но кажется, что они выходят на бои без флагов. Но для меня это не так сложно, это просто бой для меня, это спорт. Я сам не еду в Россию, я еду в Австралию. Да, есть такие спортсмены, как Бивол и Бетербиев, у них есть чемпионские пояса - стоит ли мне сейчас отказаться от своей мечты и не драться с ними? Если говорим о флагах, то самый главный флаг для меня - красно-бело-красный, тот, который будет у меня на плечах. Тот флаг, который на плечах у других, это на их совести", - цитирует Болотника Sportacentrs.
Предыдущий бой Болотника состоялся в декабре, когда он победил в Риге чеха Томаша Безводу. 34-летний Болотник в 27 поединках одержал 20 побед и потерпел 7 поражений.
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