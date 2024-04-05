Болотник проведёт бой против боксёра из России

"В моей весовой категории чемпионами на данный момент являются Бетербиев и Бивол. Я не знаю на 100%, но кажется, что они выходят на бои без флагов. Но для меня это не так сложно, это просто бой для меня, это спорт. Я сам не еду в Россию, я еду в Австралию. Да, есть такие спортсмены, как Бивол и Бетербиев, у них есть чемпионские пояса - стоит ли мне сейчас отказаться от своей мечты и не драться с ними? Если говорим о флагах, то самый главный флаг для меня - красно-бело-красный, тот, который будет у меня на плечах. Тот флаг, который на плечах у других, это на их совести", - цитирует Болотника Sportacentrs.