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ВИДЕО ⟩ Французский спортсмен упал с трамплина на церемонии открытия олимпийского бассейна

rus.tvnet.lv
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Алексис Жандар
Алексис Жандар Фото: AFP / Scanpix

В четверг, 4 апреля, на церемонии открытия олимпийского бассейна член сборной Франции по прыжкам в воду Алексис Жандар попал в неприятную ситуацию.

Один из двух олимпийских бассейнов был торжественно открыт 4 апреля. На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

На церемонии было проведено несколько показательных выступлений, и Жандар принял участие в одном из них. Прыгун вместе с еще двумя спортсменами должен был выполнить синхронный прыжок в воду. Вместо этого парень поскользнулся и упал в бассейн.

26-летний французский олимпийский прыгун Алексис Жандар поскользнулся и упал в воду во время выступления спортсменов на церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта к северу от Парижа. В ответ он сказал: "Спасибо за поддержку! К вашему сведению, моя спина в порядке, но мое эго...".

Французский олимпиец опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой можно увидеть последствия от падения.

Фото: Ekrānuzņēmums

Алексис Жандар заверил, что не получил серьезных травм. В разговоре с RMC Sport он пошутил насчет произошедшего: "Такие происшествия случаются, но со мной обычно этого не происходит. Я и раньше ломал доски, но это первый раз, когда доска сломала меня".

Жандар представлял Францию на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

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