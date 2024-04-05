ВИДЕО ⟩ Французский спортсмен упал с трамплина на церемонии открытия олимпийского бассейна

Один из двух олимпийских бассейнов был торжественно открыт 4 апреля. На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

На церемонии было проведено несколько показательных выступлений, и Жандар принял участие в одном из них. Прыгун вместе с еще двумя спортсменами должен был выполнить синхронный прыжок в воду. Вместо этого парень поскользнулся и упал в бассейн.

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl — RTÉ News (@rtenews) April 5, 2024

26-летний французский олимпийский прыгун Алексис Жандар поскользнулся и упал в воду во время выступления спортсменов на церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта к северу от Парижа. В ответ он сказал: "Спасибо за поддержку! К вашему сведению, моя спина в порядке, но мое эго...".

Французский олимпиец опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой можно увидеть последствия от падения.

Фото: Ekrānuzņēmums

Алексис Жандар заверил, что не получил серьезных травм. В разговоре с RMC Sport он пошутил насчет произошедшего: "Такие происшествия случаются, но со мной обычно этого не происходит. Я и раньше ломал доски, но это первый раз, когда доска сломала меня".

Жандар представлял Францию на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

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