Задержки наблюдаются и в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.

Фото: John Minchillo

Рассказ Нады Тауфик, корреспондентки Би-би-си в Нью-Йорке

Сидя в нашем нью-йоркском офисе, мы с коллегой на 18-м этаже в нижнем Манхэттене мгновенно почувствовали землетрясение, как будто наши столы и само здание раскачивались.

Через несколько мгновений в чатах моей семьи и друзей появился поток сообщений.

«Ты это почувствовал?» «Землетрясение?»

Моя невестка, живущая в центре Нью-Джерси, сказала, что ей показалось, будто в ее дом врезался огромный грузовик.

Другая подруга рассказала, что чувствовала сильную тряску в течение 20 или около того секунд. А еще один знакомый сказал, что его кошка в страхе убежала за диван.

Эвакуация из Бруклина в пижамах

Ники Влейсидес и ее мать Перра Влейсидес находились в многоквартирном доме в Бруклине, когда произошло землетрясение. Они почувствовали, что все здание трясется, и эвакуировались на улицу в пижамах.

«Мы калифорнийцы, поэтому сразу поняли, что произошло землетрясение, — говорит Ники Влейсидес. — Мы выбежали из дома через две-три минуты».

Перра, приехавшая в Нью-Йорк из Калифорнии, говорит, что это было одно из самых сильных землетрясений, которые она когда-либо ощущала, хотя она пережила по меньшей мере 10 серьезных землетрясений и десятки мелких в своем родном городе Сан-Клементе в Калифорнии.

Но этот инцидент ее напугал.

«В Калифорнии, когда происходят сильные землетрясения, некоторые здания могут обрушиться. Мы видели и испытали это на себе в Лос-Анджелесе», — говорит она.