Толчки от землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего утром в пятницу на восточном побережье США, ощущались в Нью-Йорке и его окрестностях.
Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Ливана, штат Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Нью-Йорка.
Масштабы ущерба, нанесенного Нью-Йорку и прилегающим районам, не уточняются, в настоящий момент пожарная служба города оценивает последствия.
Землетрясения на восточном побережье Америки случаются редко, и это самое мощное из тех, что произошли в Нью-Йорке за последние десятилетия.
Пользователи социальных сетей сообщают, что землетрясение ощущалось от Филадельфии до Нью-Йорка и на восток вдоль побережья, до Бостона.
В прошлом году 6 февраля в Буффало (штат Нью-Йорк) произошло землетрясение магнитудой 3,8, но землетрясений такого масштаба, как нынешнее, в этом районе не было уже 40 лет.
В 1983 году землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ньюкомбе на севере штата Нью-Йорк.
Мэк Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что сообщений о серьезных последствиях землетрясения пока нет.
«Хотя на данный момент у нас нет сообщений о серьезных последствиях, мы все еще оцениваем их», — написал он в соцсети X.
Несколько аэропортов Нью-Йорка приостановили работу из-за землетрясения.
В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси приостановлены полеты.
Задержки наблюдаются и в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.
Рассказ Нады Тауфик, корреспондентки Би-би-си в Нью-Йорке
Сидя в нашем нью-йоркском офисе, мы с коллегой на 18-м этаже в нижнем Манхэттене мгновенно почувствовали землетрясение, как будто наши столы и само здание раскачивались.
Через несколько мгновений в чатах моей семьи и друзей появился поток сообщений.
«Ты это почувствовал?» «Землетрясение?»
Моя невестка, живущая в центре Нью-Джерси, сказала, что ей показалось, будто в ее дом врезался огромный грузовик.
Другая подруга рассказала, что чувствовала сильную тряску в течение 20 или около того секунд. А еще один знакомый сказал, что его кошка в страхе убежала за диван.
Эвакуация из Бруклина в пижамах
Ники Влейсидес и ее мать Перра Влейсидес находились в многоквартирном доме в Бруклине, когда произошло землетрясение. Они почувствовали, что все здание трясется, и эвакуировались на улицу в пижамах.
«Мы калифорнийцы, поэтому сразу поняли, что произошло землетрясение, — говорит Ники Влейсидес. — Мы выбежали из дома через две-три минуты».
Перра, приехавшая в Нью-Йорк из Калифорнии, говорит, что это было одно из самых сильных землетрясений, которые она когда-либо ощущала, хотя она пережила по меньшей мере 10 серьезных землетрясений и десятки мелких в своем родном городе Сан-Клементе в Калифорнии.
Но этот инцидент ее напугал.
«В Калифорнии, когда происходят сильные землетрясения, некоторые здания могут обрушиться. Мы видели и испытали это на себе в Лос-Анджелесе», — говорит она.