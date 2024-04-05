Видео ⟩ На известном сайте объявлений женщине продали поддельную маску для волос

Знаменитой маской для волос Ина уже пользовалась раньше, поэтому знала, какова ее консистенция, запах и упаковка - посмотрев полученный продукт, она убедилась, что это подделка.

Серийный код продукта привел в интернет-магазин Aliexpress, где шесть бутылочек по 50 миллилитров стоят 35 евро. За эту цену у продавца можно было приобрести уже только 1 упаковку.

Топ контрафактных товаров остается неизменным на протяжении многих лет - одежда, обувь, аксессуары, косметика, парфюмерия и игрушки являются наиболее часто подделываемыми товарами! На первый взгляд, официальные продавцы продукции K-18 в Латвии называют эту маску для волос хорошей подделкой, но при ближайшем сравнении между ними обнаруживаются существенные различия.

Использование поддельных косметических средств в лучшем случае всегда оставляет потребителя без результата, а в худшем - наносит вред здоровью.

Продавец поддельной продукции уже снял маски для волос с продажи.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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