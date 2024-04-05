НАТО вложит 160 миллионов евро в развитие военного порта в Лиепае

В соответствии с проектом будут построены новые причалы, создана опорная инфраструктура и проведены работы по углублению русла. Этот проект существенно улучшит наш потенциал для быстрого приема сил НАТО, отметил Спрудс.

Министерство обороны пока не распространяло подробностей о данном проекте.

Лиепаю в пятницу посетила премьер-министр Эвика Силиня, которая обсудила с должностными лицами штаба Национальных вооруженных сил (НВС) и морских сил планы развития военного порта, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.

"Принятое решение о финансировании НАТО в размере 160 млн евро на развитие военного порта в Лиепайской Каросте укрепит обороноспособность нашей страны и станет существенным вкладом в экономику Лиепаи", - отметила премьер-министр.

По словам политика, Лиепая встала на стабильный путь развития, который необходимо продолжать, поддерживая проекты инвесторов, сокращая бюрократические требования, укрепляя конкурентоспособное образование и поддерживая планы НВС по развитию военного порта в Каросте".

"У Лиепаи есть одновременно культурно-туристический, а также производственный центр. (...) Там в последние годы стремительно появляются новые производственные предприятия. Важно, чтобы в городе продолжала развиваться инфраструктура, а в этом большую роль играют правильные вложения фондов Европейского союза и средств из других финансовых источников, а также смягченные бюрократические требования", - добавила Силиня.

Со ссылкой на информацию Минобороны агентство LETA в 2020 году писало, что, согласно планам, военная база в Лиепае будет размещена на площади 35 гектаров.

В 2016 году Минобороны ознакомило правительство с докладом о развитии военной базы в Лиепае, Каросте. Планируется, что на базе будут сосредоточены все размещенные в этом городе структуры вооруженных сил.

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