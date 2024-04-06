50 тысяч погибших: что нам известно о потерях России в Украине к апрелю 2024 года

Имена более 50 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года, удалось установить Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «иноагентом») и командой волонтеров на основе открытых источников. По меньшей мере 43% не были связаны с армией на момент начала вторжения в Украину. Но скорее всего, реальная доля уехавших на фронт «с гражданки» может достигать 70% от всех боевых потерь российской стороны.
Среди них есть солдаты, о судьбе которых родственники не могли узнать два года.
«Слава Тебе Господи! Восклицаю невольно… А потом пустота, темнота. А потом тишина. И прихожу в себя от дикого крика и рыдания! Так я встретила 20 марта 2024 г известие о гибели, и совпадении ДНК моего любимого, выстраданного, вымоленного у Господа своего сына Кирилла», — написала на своей страничке Ирина Чистякова, мать 19-летнего солдата, который пропал после боя в Харьковской области Украины еще в марте 2022 года.
Кирилл служил по призыву и неожиданно для семьи подписал контракт незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мать считает, что его заставили это сделать. В одном из первых же боев Кирилл пропал без вести. Его останки нашли только в марте 2024 года.
Вопреки обещанию президента России Владимира Путина солдаты-срочники продолжают принимать участие в боевых действиях. Нам известны имена по меньшей мере 101 призывника, погибшего в ходе вторжения в Украину. Часть из них погибли в Белгородской области России, охраняя пограничные позиции и формально не участвуя в войне. Но по сути вчерашние школьники почти ежедневно попадали под огонь артиллерии и стрелкового оружия, удерживая позиции, которые по идее должны охранять профессиональные соединения.
На данный момент 18% всех подтвержденных нами потерь составляют заключенные, 13% — отправившиеся на фронт добровольцы, 12% — мобилизованные.
У еще 28% погибших не удалось определить принадлежность к той или иной группе военнослужащих или роду войск. Это происходит, в первую очередь, потому, что сейчас российские чиновники сообщают гораздо меньше подробностей о погибших, чем в самом начале войны. Однако в большинстве случаев такие некрологи сопровождаются фотографиями погибшего в гражданской одежде.
На основании этого можно предположить, что большая часть тех, кто сейчас находится у нас в разделе «нет данных», не имели отношения к военизированным структурам до начала вторжения в Украину.
С учетом этого обстоятельства получается, что реально число тех, кто уехал на фронт «с гражданки», может достигать 70% от всех боевых потерь российской стороны.
Все приведенные выше цифры — это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным: сообщениям чиновников и СМИ, публикациям близких родственников погибших в соцсетях, информации с мемориалов и мест захоронений.
Реальное число погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых «народных республик»), по нашим оценкам, может быть в два раза больше.
К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.
Подробнее о потерях в ходе российского наступления
Начиная с октября 2023 года подтвержденные еженедельные потери российской стороны начали существенно расти. Начиная с 9 октября, подтвержденные еженедельные потери возросли до 550-600 человек.
Тогда как в августе и сентябре каждую неделю в среднем подтверждалась гибель 360 военных. Этот скачок совпадает по времени с сообщениями о начале новой операции по штурму Авдеевки (в целом бои за этот город не прекращались с февраля 2022 года) и других населенных пунктов Донецкой области.
В период с октября 2023 года по 5 апреля 2024-го погибли по меньшей мере 1014 российских военных (в это число не входят те солдаты, у кого не известна дата смерти).
Сейчас многие эксперты говорят о том, что попытки прорыва российских сил в Донецкой области приостановились. Однако информация о погибших доходит с опозданием, поэтому мы продолжаем получать сообщения о тех, кто был убит в ходе этого наступления, в особенности в ходе штурма Авдеевки.
В целом установленные нами цифры российских потерь осени и зимы 2023 года уступают лишь потерям в ходе штурма Угледара и Бахмута зимой и весной прошлого года.
Темпы прироста потерь продолжают в полтора-два раза превышать средние показатели первых 12 месяцев вторжения.
Основные тенденции
Вопреки более ранним прогнозам экспертов, отряды заключенных продолжают играть важную роль на линии фронта и продолжают нести высокие потери.
В первую очередь, это связано с тем, что российская армия все чаще использует тактику группы «Вагнера». Она предполагает волнообразные атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях. Такой метод ведет к большим потерям в живой силе.
Чтобы восполнять состав воюющих подразделений, Минобороны использует ряд стратегий. Во-первых, продолжается вербовка осужденных в колониях. Однако теперь на свободу они смогут попасть не через полгода на фронте — как это было раньше — а лишь после окончания войны.
Второй путь пополнения — это набор добровольцев, желающих подписать контракты с Минобороны. Еще в прошлом году местные власти в различных регионах России признавались, что им «спущен план» по набору и отправке на фронт новоиспеченных контрактников.
Так, например, перед городом Красноярском в прошлом году была поставлена задача набрать 2000 человек.
«Каждому району доведен план. Этот план расписан на целый 24-й год. Значит, есть две таблички. Одна табличка показывает, что на сегодняшнее число от общего плана сколько сделано… И на сегодняшний день, у нас недовыполнение за февраль — два человека», — рассказывал уже в этом году глава одного из районов Красноярска Юрий Савчук.
«Учитывая, что в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее, то Центральный и Железнодорожный район — это районы старые, центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города», — подбодрил чиновника местный депутат Вячеслав Дюков.
Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование теперь, напротив, старается беречь, используя их для удержания позиций и снайперских операций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, отмечают эксперты.
С начала вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 3354 офицера.
В том числе 1016 элитных специалистов командного звена. В это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов.
Потеря именно этих офицеров может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой. В случае если погибает, например, командир роты спецназа, заменить его может только офицер такой же воинской специальности. А на его подготовку нужно минимум четыре года военного училища, а затем еще два-три года службы, чтобы получить соответствующий опыт.
Более того, в структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности — с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.
Именно недостаток координации и неспособность проводить более сложные наступательные маневры стали основными причинами приостановки российского наступления на Донбассе, отмечают опрошенные Би-би-си специалисты.
Общая оценка потерь российской стороны
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе «народных милиций» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
С 22 декабря 2022 года в ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (так называемые власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу февраля могли погибнуть около 23400 бойцов самопровозглашенных «республик» Донбасса.
Мы предполагаем, что не учитываем примерно половину реальных потерь российских подразделений, поскольку опираемся лишь на открытые источники информации. Следовательно, реальное число погибших российских военных может превышать 100 тысяч.
А с учетом погибших из подразделений ДНР и ЛНР общие потери пророссийских сил погибшими могут составлять 123400 человек.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете мы не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К «другим войскам» в графике отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.
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