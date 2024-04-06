50 тысяч погибших: что нам известно о потерях России в Украине к апрелю 2024 года

Чтобы восполнять состав воюющих подразделений, Минобороны использует ряд стратегий. Во-первых, продолжается вербовка осужденных в колониях. Однако теперь на свободу они смогут попасть не через полгода на фронте — как это было раньше — а лишь после окончания войны.

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Второй путь пополнения — это набор добровольцев, желающих подписать контракты с Минобороны. Еще в прошлом году местные власти в различных регионах России признавались, что им «спущен план» по набору и отправке на фронт новоиспеченных контрактников.

Так, например, перед городом Красноярском в прошлом году была поставлена задача набрать 2000 человек.

«Каждому району доведен план. Этот план расписан на целый 24-й год. Значит, есть две таблички. Одна табличка показывает, что на сегодняшнее число от общего плана сколько сделано… И на сегодняшний день, у нас недовыполнение за февраль — два человека», — рассказывал уже в этом году глава одного из районов Красноярска Юрий Савчук.

«Учитывая, что в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее, то Центральный и Железнодорожный район — это районы старые, центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города», — подбодрил чиновника местный депутат Вячеслав Дюков.