Юрмальский участок Рижского управления Госполиции разыскивает пропавшего Павла Бережинского 2010 года рождения, который 5 апреля этого года около 13 часов покинул свое место жительства на улице Бабитес в Юрмале и до сих пор не вернулся, сообщила представитель полиции Ласма Грейдане.