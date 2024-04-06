Юрмальский участок Рижского управления Госполиции разыскивает пропавшего Павла Бережинского 2010 года рождения, который 5 апреля этого года около 13 часов покинул свое место жительства на улице Бабитес в Юрмале и до сих пор не вернулся, сообщила представитель полиции Ласма Грейдане.
Приметы молодого человека: рост 168 см, худощавое телосложение, темные длинные волосы.
Госполиция призывает ознакомиться с фото молодого человека и отозваться каждого, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонив в Госполицию по телефону 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!