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В Юрмале пропал несовершеннолетний мальчик (1)

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Госполиция просит помощи в поисках пропавшего Павла Бережинского
Госполиция просит помощи в поисках пропавшего Павла Бережинского Фото: Valsts policija

Юрмальский участок Рижского управления Госполиции разыскивает пропавшего Павла Бережинского 2010 года рождения, который 5 апреля этого года около 13 часов покинул свое место жительства на улице Бабитес в Юрмале и до сих пор не вернулся, сообщила представитель полиции Ласма Грейдане.

Приметы молодого человека: рост 168 см, худощавое телосложение, темные длинные волосы.

Госполиция призывает ознакомиться с фото молодого человека и отозваться каждого, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонив в Госполицию по телефону 110.

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