Шесть человек погибли в результате ударов БПЛА в Харькове

Еще десять жителей города получили ранения.

Дроны Shahed нанесли удары по жилым домам. Ущерб причинен как минимум девяти многоэтажным жилым домам, трем общежитиям, нескольким административным зданиям, магазину, АЗС, автосервису и автомобилям. Обстрел произошел около 00:20.

​Глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов уточнил, что российские войска также атаковали город ракетами. Как рассказал чиновник, при обстреле пострадали "исключительно гражданские объекты".

"Это нападение на мирных жителей Харькова еще раз доказывает, что Россия является террористическим государством", - заявил мэр в Telegram.

ВСУ сообщили, что российские войска выпустили по территории Украины 32 беспилотника и шесть ракет. ПВО удалось сбить три ракеты и 28 БПЛА.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!