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ГРУ сообщило о подрыве нефтепровода в Ростовской области РФ

rus.tvnet.lv
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Огонь. Иллюстративное фото
Огонь. Иллюстративное фото Фото: Pexels

Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны Украины сообщило в субботу, 6 апреля, что в Ростовской области на юге России взорван нефтепровод.

В ночь на субботу в Ростовской области в районе поселка Азовский взорван трубопровод, по которому перекачивались нефтепродукты с местной нефтебазы на танкеры в районе порта Азовского моря, сообщается на сайте ГРУ.

Погрузка нефтепродуктов в танкеры приостановлена ​​на неопределенный срок, сообщила служба.

В разведке указывают, что объект использовался РФ в военных целях.

В последние месяцы активизировались украинские удары по объектам глубоко на территории РФ. Урон наносится как ракетами, так ударными беспилотниками или подрывами.

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