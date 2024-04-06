ГРУ сообщило о подрыве нефтепровода в Ростовской области РФ

Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны Украины сообщило в субботу, 6 апреля, что в Ростовской области на юге России взорван нефтепровод.
В ночь на субботу в Ростовской области в районе поселка Азовский взорван трубопровод, по которому перекачивались нефтепродукты с местной нефтебазы на танкеры в районе порта Азовского моря, сообщается на сайте ГРУ.
Погрузка нефтепродуктов в танкеры приостановлена на неопределенный срок, сообщила служба.
В разведке указывают, что объект использовался РФ в военных целях.
В последние месяцы активизировались украинские удары по объектам глубоко на территории РФ. Урон наносится как ракетами, так ударными беспилотниками или подрывами.
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