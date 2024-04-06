ГРУ сообщило о подрыве нефтепровода в Ростовской области РФ

В ночь на субботу в Ростовской области в районе поселка Азовский взорван трубопровод, по которому перекачивались нефтепродукты с местной нефтебазы на танкеры в районе порта Азовского моря, сообщается на сайте ГРУ.

Погрузка нефтепродуктов в танкеры приостановлена ​​на неопределенный срок, сообщила служба.

В разведке указывают, что объект использовался РФ в военных целях.

В последние месяцы активизировались украинские удары по объектам глубоко на территории РФ. Урон наносится как ракетами, так ударными беспилотниками или подрывами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!