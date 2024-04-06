Весна возвращается: синоптики о погоде в воскресенье

Ночью существенных осадков не ожидается, на большей части территории страны образуется туман. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, на юго-востоке - до +7 градусов.

В воскресенье днем ожидается солнечная погода, без осадков. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер порывами 15-18 м/с, на побережье - до 20 м/с. Воздух прогреется до +12...+17 градусов, на западе - до +20 градусов.

В столице в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков, а температура воздуха повысится до +14...+16 градусов.

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