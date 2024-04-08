Переехавший из Индии в Латвию блогер: латыши слишком интроверты для открытого расизма

Гокул - это переехавший из Индии в Латвию молодой человек, который в нашей стране завел блог Life in Latvia, где рассказывает о жизни в Латвии с точки зрения иммигрировавшего иностранца. В программе "Кто вам платит?" портала RUS TVNET Гокул рассказал подробнее о том, почему он выбрал Латвию, чем его взгляд на нашу страну отличается от взгляда родившихся здесь и сходстве Латвии и Индии.
О сходстве Латвии и Индии
Блогер вспоминает о том, что его родная Индия состоит из множества разных культур и языков.
"На самом деле у нас много разных языков, которые технически официальные, потому что на каждом языке есть своя киноиндустрия, своя музыкальная индустрия, своя культура. Это действительно классная вещь в Индии. Например, если вы путешествуете из одного штата в другой, вы можете увидеть разницу в одежде, в языке, в культуре, в еде. И это действительно здорово - видеть, как в пределах одной страны существует столько разного", - рассказывает Гокул.
Но все-таки Индия - это одна страна. Блогер объясняет, что именно ее объединяет.
"Я думаю, что во многом это связано с травмой, потому что мы все пережили оккупацию Британской империей. Все мы, все наши предки прошли через это", - считает он.
В этом он видит и связь между нашими странами.