Видео ⟩ Порзиньгис помог "Бостону" одержать очередную победу: исход матча решило одно очко

Представляемый им "Бостон Селтикс" дома со счетом 101:100 (27:15, 27:35, 30:22, 17:28) обыграл "Сакраменто Кингс", одержав четвертую победу подряд и 12-ю подряд на своей площадке.

Порзиньнис провел на площадке 24 минуты и 27 секунд, он реализовал оба трехочковых броска, пять из восьми двухочковых и все четыре штрафных броска. На его счету также 11 подборов (дабл-дабл во втором матче подряд), две результативных передачи, два перехвата, один блокированный бросок, один фол, три замечания и нулевой показатель +/-.

Стоит отметить, что в последней четверти "Бостон" вел в счете 97:78, однако победитель определился лишь в самом конце матча.

За семь секунд до конца игры двухочковый бросок реализовал Ксавьер Тиллман, однако в ответной атаке "Кингс" бросок Де’Аарона Фокса и два броска Кигена Маррея не были точны.

"Селтикс" с 61 победой в 77 матчах занимают первое место в лиге, тогда как "Кингс" с балансом 44-33 - восьмые в Западной конференции.

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