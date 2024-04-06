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В Стопиньском крае загорелся жилой дом: к тушению привлечены масштабные силы

rus.tvnet.lv
Обновлено 6 апреля 2024, 19:30
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Автомобиль VUGD
Автомобиль VUGD Фото: Evija Trifanova/LETA

Во второй половине дня в субботу в Стопиньской волости Ропажского края произошел пожар, к тушению которого привлечены масштабные силы, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе (VUGD).

VUGD получила вызов в 17:12. По предварительной информации, открытым пламенем горела пристройка к жилому дому, и огонь уже распространился и на жилой дом.

К тушению пожара привлечены масштабные силы - более 20 пожарных, шесть автоцистерн и водовоз.

Горят крыша одноэтажного жилого дома на площади в 300 квадратных метров и сарай площадью 7 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек.

В 18:41 пожар удалось локализовать, однако работы по тушению продолжаются.

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