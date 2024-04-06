В Польше футбольные болельщики пришли на тренировку клуба и избили белорусского тренера

В среду футбольные болельщики из польского города Сосновец вломились на тренировку местного клуба и избили белорусского тренера Александра Хацкевича, сообщает портал 15min.
Этот сезон для "Заглембе Сосновец" стал катастрофой.
Команда находится на последнем месте во второй по силе лиги Польши. За девять туров до конца чемпионата "Заглембе" отделяют от "выживания" 12 очков.
В понедельник клуб дома со счетом 0:4 уступил "Катовице".
Хацкевич, который в свое время тренировал киевское "Динамо" и белорусскую мужскую сборную, возглавил польский клуб в середине января, но ситуация не улучшилась.
Под его руководством "Заглембе" сыграли два матча вничью, а еще четыре игры проиграли.
В среду на тренировку команды пришла группа фанатов, сообщает польский новостной портал Meczyki.
Хацкевич получил удар по лицу. Били белорусского тренера и ногами.
Сообщается, что тренер скоро покинет клуб.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!