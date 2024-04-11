Страны ЕС намерены постепенно выводить из оборота монеты мелкого номинала – в 1 и 2 евроцента. Уже с мая 2025 года в Литве сумма покупок при оплате наличными будет округляться. Аналогичным путем идет Эстония. Зачем это нужно, какие подводные камни у такого решения, и когда к новым веяниями присоединится Латвия? TVNET+ разобрался в вопросе.

В течение года в оборот не возвращаются 80,6% монет достоинством 1 цент и 69,3% 2-центовых монет, выпущенных в Латвии. Согласно отчету Банка Латвии за 2022 год, с 2014 по 2022 годы было эмитировано 145,3 млн монет достоинством в 0,01 евро, и 122,3 млн по 0,02 цента. В обороте осталось только 20 – 30% из них. А свыше 2,5 млн евро валяется где-то по карманам, ящикам столов и в придорожной пыли.

А в масштабах еврозоны счет вообще идет на миллиарды.

Как и у соседей, в Латвии предполагается округление итоговой суммы при расчетах наличными. Законотворцы подчеркивают, что речь идет не об изменении цены на товары, а именно о выравнивании суммы чека. Например, если итоговая сумма покупки составит 12,23 евро, то в кассе наличкой надо будет заплатить 12,25 евро. Если же в корзине будет товаров на 12,22 евро, то - 12,20 евро.

При этом, если человек платил бы карточкой, то сумма была бы точной – купил на 12,23, их и сняли со счета.