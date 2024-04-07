На президентских выборах в Словакии победил пророссийский кандидат Пеллегрини

Кандидат от пророссийской правящей коалиции, спикер парламента Петер Пеллегрини одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших в Словакии в субботу, 6 апреля, следует из предварительных результатов, полученных после подсчета почти всех голосов.
Согласно этим результатам, Пеллегрини получил 53% голосов, а его соперник, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, поддерживаемый оппозицией, - 47% голосов.
Явка избирателей во втором туре составила 61%.
В первом туре, состоявшемся 23 марта, в котором участвовало всего девять кандидатов, ни один из них не набрал более половины голосов, поэтому был проведен второй тур. В первом туре Корчок получил 42% голосов, а Пеллегрини - 37%. Явка избирателей в первом туре составила 52%.
48-летнего Пеллегрини поддержал премьер-министр Роберт Фицо, который не только отказался предоставлять Украине военную помощь, но даже поставил под сомнение ее суверенитет и призвал к соглашению с агрессором Россией.
Тем временем 60-летний Корчок выразил решительную поддержку Украине в ее борьбе с оккупантами. Эта позиция аналогична позиции действующего президента Зузаны Чапутовой, которая является яростной критикой популистского правительства, но решила не избираться на второй пятилетний срок.
Пеллегрини "будет поддерживать (..) ослабление наших связей с союзниками и партнерами по НАТО и Евросоюзу, ослабление поддержки Украины и склонность к России", - заявил агентству AFP аналитик Григорий Месежников.
Пеллегрини долгое время был соратником Фицо и заменил своего покровителя в кресле премьер-министра, когда тот был вынужден уйти в отставку в 2018 году после массовых протестов, вызванных убийством журналиста Яна Куцяка и его невесты.
Куцяк пытался разоблачить связи итальянской мафии с управляемой Фицо левой популистской партией Smer-SD, членом которой в то время был и Пеллегрини, ныне представляющий основанную им партийную партию Hlas, которая по-прежнему является фактически филиалом Smer-SD и в такой же степени вовлечена в коррупцию и связи с организованной преступностью.
Фицо вернулся на пост премьер-министра в 2023 году.
"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы спасти правительство Роберто Фицо", - заявил Пеллегрини в теледебатах с Корчаком после первого тура выборов.
Хотя президент в Словакии в основном выполняет лишь церемониальные функции, в его полномочия входит ратификация международных соглашений и назначение судей, в том числе председателя Верховного суда. Глава государства является также главнокомандующим армией.
Президент также имеет право наложить вето на законопроекты, одобренные парламентом.
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