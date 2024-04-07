На президентских выборах в Словакии победил пророссийский кандидат Пеллегрини

Пеллегрини долгое время был соратником Фицо и заменил своего покровителя в кресле премьер-министра, когда тот был вынужден уйти в отставку в 2018 году после массовых протестов, вызванных убийством журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Куцяк пытался разоблачить связи итальянской мафии с управляемой Фицо левой популистской партией Smer-SD, членом которой в то время был и Пеллегрини, ныне представляющий основанную им партийную партию Hlas, которая по-прежнему является фактически филиалом Smer-SD и в такой же степени вовлечена в коррупцию и связи с организованной преступностью.

Фицо вернулся на пост премьер-министра в 2023 году.

"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы спасти правительство Роберто Фицо", - заявил Пеллегрини в теледебатах с Корчаком после первого тура выборов.

Хотя президент в Словакии в основном выполняет лишь церемониальные функции, в его полномочия входит ратификация международных соглашений и назначение судей, в том числе председателя Верховного суда. Глава государства является также главнокомандующим армией.

Президент также имеет право наложить вето на законопроекты, одобренные парламентом.

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