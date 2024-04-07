Латвийский борец во второй раз вышел в октагон KSW. В своем дебютном матче на KSW в декабре прошлого года после решения судей он признал превосходство Анджея Гжебика.

В этом бою Флеминас встретился с Артуром Щепаняком, занявшим второе место в весовой категории KSW до 77 килограммов.

Поединок начался с довольно пассивной игры обоих борцов, однако Флеминас был немного точнее и активнее, контролируя также центр октагона. Во второй половине раунда польский борец сумел сократить дистанцию, вступив в схватку с латвийцем.

Несмотря на некоторые успехи, серьезно угрожать латвийскому борцу Щепаняку не удалось. Правда, и у Флеминаса не вышло полностью избавиться от контроля поляка.

В начале второго раунда Щепаняк попытался сократить дистанцию, но Флеминас встретил его локтем, нокаутировав соперника.

Madars Fleminas is a SAVAGE!!



KO with the elbow! 🤯

pic.twitter.com/YRJT6zUnGK — Alan Murphy 🌐 (@AlanMurphyMMA) April 6, 2024

Учитывая, что перед этим боем Флеминас занимал пятое место в весовой категории до 77 килограммов, а его соперник занимал вторую позицию, нельзя исключать, что в своем следующем поединке латвийский борец сможет побороться за чемпионский титул.

За свою профессиональную карьеру на счету Флеминаса 13 побед и пять поражений. В свою очередь, поражение от латвийца стало третьим в карьере Щепаняка за 13 поединков.

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