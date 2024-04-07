Офицер ВСУ: Истребители РФ в Часовом Яре открыли огонь по собственной пехоте

Калашников подчеркнул, что ему не известно, следователи ли пилоты истребителей приказам или просто приняли своих солдат за украинцев.

"Мне пришлось непосредственно наблюдать, как они просто бежали. Надо добавить, что впервые я видел такое на видео: их штурмовики нанесли огневое поражение своей же пехоте, которая пыталась покинуть поле боя", - указал Калашников.

"Сегодня у них только усиливается такое явление как бросать в бой своих частично мобилизованных, и не давать им возможности вернуться. То есть, ставить их в такой тупик. Поэтому, возможно, что такое огневое поражение авиацией происходило по приказу", - сказал он.

Он отметил, что ситуация у Часового яра довольно напряженная. Российские войска пытаются осуществлять штурмовые действия непосредственно на населенные пункты, которые прикрывают Часов Яр, а именно на Богдановское и Ивановское.

Этот населенный пункт является ключом к стратегическим городам украинской обороны - Славянску и Краматорску.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!