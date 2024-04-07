Год после совершенного Русиньшем убийства: реагируют острее, но всю суровость закона не используют

В этом месяце исполняется год с тех пор, как общество потрясло зверское убийство, совершенное Леоном Русиньшем - он убил бывшую супругу и мать своего ребенка. Общество было шокировано не только зверством, но и неспособностью правоохранительных органов предотвратить убийство - было известно, что Русиньш преследовал женщину. Реакция учреждений последовала после - они пообещали активнее заниматься предотвращением насилия и наказывать суровее. Программа De Facto Латвийского телевидения оценила, что изменилось за этот год, и пришла к выводу, что более активную работу можно наблюдать, но более суровые наказания - не всегда.
О том, что на такие случаи учреждения - начиная от полиции и заканчивая судом - теперь обращают больше внимания, свидетельствуют данные.
Число вызовов на семейные конфликты с более чем 11 тысяч в 2020 году снизилось до примерно 8000 в прошлом году, но важно то, что выросло число решений полиции о разделении - с 461 до почти 9000. Таким образом, это происходит чаще.
Чаще временную защиту устанавливает и суд, чаще наказывают и за ее нарушение, причем чаще всего наказание за это - именно лишение свободы (по данным Судебной администрации, в 2022 году лишение свободы или краткосрочное лишение свободы было применено 28 раз, в 2023 году - 87 раз).
Госполиция признает, что наибольшая активность объясняется попытками исправить то, что в прошлом году довело до убийства. Начальник Госполиции Арманд Рукс заявил De Facto: "На самом деле было констатировано, что система не работает как надо. Я бы сказал, что в работе полиции изменилось то, что мы уже не так одиноки во всем процессе, который называется уголовным процессом, и конкретно по этому виду преступлений. Все-таки мы добились большего межструктурного сотрудничества и понимания, более единого понимания в обществе, что является насилием".
Однако вновь данную Уголовным законом возможность приговаривать и к более суровому наказанию за насилие и преследование особо увидеть пока нельзя. Стоит отметить, что после совершенного Русиньшем убийства за угрозы, преследование и нарушение временной защиты, или запрета на приближение и общение, Сейм увеличил максимальное наказание до трех лет тюрьмы вместо трех месяцев, как было ранее.
Глава юридической комиссии Андрей Юдин тогда указал: "Это преступление, это серьезно. В принципе, мы стараемся дать четкий сигнал как инициаторам процесса, так и потенциальным нарушителям".
Уже после внесения поправок в статьи закона в базе данных решений можно найти три приговора, которые были вынесены как минимум через полгода после убийства, совершенного Русиньшем. Реальный тюремный срок, не говоря о максимальном, не был применен ни к одному насильнику.
В одном из дел можно прочесть, что бывший партнер преследовал женщину более года с лета 2022 года, в том числе и после событий в Екабпилсе. В решении суда говорится: "[мужчина, лицо А] многократно ходил к ней, просил открыть двери, искал какие-то вещи, которые мог оставить некий мужчина, бесился, ругался, унижал и высказывал обвинения, а также длительное время продолжал нежелательное общение (...) и высказал угрозы [женщине, лицу В] физически расквитаться с ней и с ее сыном, а также с другим мужчиной в случае, если [женщина, лицо В] находится с кем-то из них в интимных отношениях. В СМС-сообщениях [мужчина, лицо А] указывал, что если [женщина, лицо В] хочет, чтобы вышеупомянутые лица жили, она должна покончить с собой".
Кроме того, мужчина несколько раз отключал в квартире женщины электричество, спускал колеса автомобиля, царапал на кузове нецензурные выражения и описывал ими стены квартиры.
Спустя пять дней после установления судом запрета на приближение он начал писать ей, а через несколько дней пытался проникнуть в квартиру. За это его приговорили к полутора годам пробационного надзора и компенсации в размере 2300 евро.
Судья Латгальского районного суда Иван Дзиндзукс, который расследовал это дело, пояснил, что основания для тюремного срока не увидел.
"В конкретном случае лицо свою вину признало и выразило сожаление. Еще одним положительным моментом, который характеризовал обвиняемого и повлиял на данный вид наказания, меру наказания, является то, что суд ранее требовал от него прохождения курсов по снижению насилия и он их на момент рассмотрения дела уже прошел. Таким образом, мы убедились, что он действительно хочет поменять свое поведение", - обосновал решение судья.
Кроме того, пробационный надзор является вторым по строгости наказанием после тюрьмы в иерархии наказаний, что также признается Советом юстиции, поскольку предусматривает строгий надзор и обязательства, невыполнение которых будет означать замену испытательного срока тюремным заключением.
В прокуратуре также заявляют, что при принятии решения о том, какой приговор просить, она руководствуется различными аспектами, в том числе смягчающими и отягчающими обстоятельствами, и это не всегда будет тюремное заключение. Однако оценка более строгая.
Во всех инстанциях - от полиции до судебной системы - признаются, что еще предстоит проделать работу по пониманию преступлений, связанных с насилием и преследованием. Случаи, когда, например, судья Земгальского районного суда Валдис Муйжниекс, несмотря на возражения полиции, в этом году отменил запрет насильнику приближаться к преследуемой женщине, после чего тот, вооружившись ножом, пытался похитить женщину, показывают, что понимания природы этих преступлений и психологии насильников иногда может и не хватать.
Минюст также готовит собственный анализ того, как внесенные в закон изменения действуют, поскольку до 1 мая он должен представить такой отчет Совету по предотвращению преступности под руководством премьер-министра. Парламентский секретарь министерства Лаума Паэглькална считает, что года недостаточно, чтобы полностью увидеть новую картину.
"Для судебной системы сейчас не такое уж и быстрое время, наверное, через два-три года мы увидим, насколько она эффективна. Но маленькими шагами, я надеюсь, процесс сдвинулся в сторону того, чтобы действительно рассматривать эти дела быстро, эффективно и на самом деле обеспечить разумную справедливость результата для обеих сторон", - сказала она.
Говоря о том, что еще предстоит сделать, в Госполиции также надеются, что с января следующего года смогут внедрить в практику браслеты для преследователей, которые будут сигнализировать, если они приближаются к человеку, к которому запрещено приближаться.
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