Год после совершенного Русиньшем убийства: реагируют острее, но всю суровость закона не используют

Однако вновь данную Уголовным законом возможность приговаривать и к более суровому наказанию за насилие и преследование особо увидеть пока нельзя. Стоит отметить, что после совершенного Русиньшем убийства за угрозы, преследование и нарушение временной защиты, или запрета на приближение и общение, Сейм увеличил максимальное наказание до трех лет тюрьмы вместо трех месяцев, как было ранее.

Уже после внесения поправок в статьи закона в базе данных решений можно найти три приговора, которые были вынесены как минимум через полгода после убийства, совершенного Русиньшем. Реальный тюремный срок, не говоря о максимальном, не был применен ни к одному насильнику.

В одном из дел можно прочесть, что бывший партнер преследовал женщину более года с лета 2022 года, в том числе и после событий в Екабпилсе. В решении суда говорится: "[мужчина, лицо А] многократно ходил к ней, просил открыть двери, искал какие-то вещи, которые мог оставить некий мужчина, бесился, ругался, унижал и высказывал обвинения, а также длительное время продолжал нежелательное общение (...) и высказал угрозы [женщине, лицу В] физически расквитаться с ней и с ее сыном, а также с другим мужчиной в случае, если [женщина, лицо В] находится с кем-то из них в интимных отношениях. В СМС-сообщениях [мужчина, лицо А] указывал, что если [женщина, лицо В] хочет, чтобы вышеупомянутые лица жили, она должна покончить с собой".