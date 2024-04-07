WP: Трамп хочет вынудить Украину отдать России Крым и Донбасс

По словам собеседников издания, которые обсуждали этот вопрос с экс-главой Белого дома или его советниками, предложение заключается в оказании давления на Киев, с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс. Этот подход кардинально расходится с политикой нынешнего президента США Джо Байдена, делающего упор на военную поддержку Украины и сопротивление российской агрессии, отмечает WP.

В частном порядке Трамп говорил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода" из сложившейся ситуации и что жители некоторых частей Украины не против оказаться в составе России, рассказал газете источник, беседовавший непосредственно с экс-президентом.

Сторонники Трампа пытаются переубедить его

Некоторые сторонники Трампа пытались убедить его отказаться от такого подхода, поскольку признание контроля России над частью Украины расширит сферу влияния режима российского президента Владимира Путина, пишет The Washington Post.