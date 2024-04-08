Россия усиливает атаки на протяжении всей линии фронта, сообщает ISW

Как пришли к выводу аналитики ISW, захватчики ускорили темпы атак на всей территории операций. Так, 4 апреля они совершили механизированное нападение на Часов Яр в Донецкой области. Результаты наступательной операции показали, что войска агрессора успешно компенсируют возросшие потери живой силы и техники.

Президент Украины Владимир Зеленский и высокопоставленные военные отметили, что задержка с военной помощью вынудила украинцев отдать агрессору инициативу на поле боя. Украинская армия не может планировать успешную контратаку или оборону, не зная, когда и какую помощь страна получит.

"Украинским силам предстоит принять сложные решения о предоставлении приоритетов отдельным аспектам обороны за счет боевой инициативы для ограничения военных возможностей России или планирования будущих контрнаступательных операций. Причина тому - затянувшиеся дебаты в США по пакету военной помощи", - заключили аналитики американского института.

Ранее агентство деловых новостей Bloomberg отмечало, что США отложили на несколько недель голосование по предоставлению Украине пакета помощи. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен в Конгрессе не ранее середины апреля.

Газета New York Times недавно написала, что без помощи США Украина не сможет обуздать российскую армию. Большинство американцев это понимают и считают, что ограничение реваншистских мечтаний Путина - это обязанность США перед Украиной и безопасностью США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что США и их союзники удвоят усилия по поиску необходимых Украине ресурсов.

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