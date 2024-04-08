Лишение Авена гражданства: Бюро по защите Сатверсме связалось с украинскими коллегами

В отношении Авена и его партнера Михаила Фридмана назначены санкции США, Великобритании, Евросоюза (ЕС) и других стран. Эти страны считают, что они - близкие к российскому диктатору Владимиру Путину люди и обслуживают интересы Кремля, в том числе и российскую агрессию в Украине. Украина тоже установила в их отношении свои санкции и национализировала активы, которыми они владели в стране.

Однако в 2016 году Авен получил латвийское гражданство. Как отметила Nekā personīga, расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обнаружило, что это произошло, возможно, благодаря благосклонности политика Эдгара Яунупса ("Для развития Латвии") и предпринимателя Гунтиса Рависа.

Принятые Сеймом в апреле прошлого года поправки к Закону о гражданстве предусматривают лишение гражданства Латвии лица, оказавшего существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, осуществлявшим действия, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечества, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или же если лицо само участвовало в совершении таких действий и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства.

Информация о том, что соответствующее лицо совершило какое-либо из упомянутых действий, предоставляется учреждениями государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.

С принятием этих поправок у государства могут быть основания принять решение о лишении Авена гражданства.

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