Лишение Авена гражданства: Бюро по защите Сатверсме связалось с украинскими коллегами

Оценивая вопрос о возможном лишении гражданства Латвии российского олигарха Петра Авена, Бюро по защите Сатверсме (SAB) сейчас ждет информации от партнеров по сотрудничеству в Украине, рассказал передаче "900 секунд" телеканала TV3 директор SAB Эгил Звиедрис.
Он напомнил, что в прошлом году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые среди прочего существенно поддержали развязанную Россией войну в Украине. SAB, в свою очередь, надеется, что Украина может предоставить Латвии информацию о том, активно ли Авен поддерживал войну РФ в Украине.
Звиедрис добавил, что сейчас в Украине расследуется уголовное дело о конфискации финансовых активов Авена и, возможно, решение суда по этому делу может послужить основанием для дальнейших действий.
Директор SAB подчеркнул, что вопрос о лишении Авена гражданства следует оценить очень тщательно и точно, рассчитывая, что решение будет обжаловано в суде Евросоюза. "Мы не хотим оказаться в ситуации, что по каким-то причинам это принятое нами решение может быть отменено", - признал Звиедрис.
Он добавил, что сейчас Авен является единственным лицом, в отношении которого оценивается возможность лишения гражданства Латвии на основании принятых в прошлом году поправок к закону.
Как сообщалось ранее, программа телеканала TV3 Nekā personīga недавно рассказывала, что принадлежащая Авену "Альфа-Групп" продолжает финансировать войну, платя налоги в России, при этом его предприятия оказывали российской армии финансовые услуги, страховали военнослужащих и поставляли еду.
В отношении Авена и его партнера Михаила Фридмана назначены санкции США, Великобритании, Евросоюза (ЕС) и других стран. Эти страны считают, что они - близкие к российскому диктатору Владимиру Путину люди и обслуживают интересы Кремля, в том числе и российскую агрессию в Украине. Украина тоже установила в их отношении свои санкции и национализировала активы, которыми они владели в стране.
Однако в 2016 году Авен получил латвийское гражданство. Как отметила Nekā personīga, расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обнаружило, что это произошло, возможно, благодаря благосклонности политика Эдгара Яунупса ("Для развития Латвии") и предпринимателя Гунтиса Рависа.
Принятые Сеймом в апреле прошлого года поправки к Закону о гражданстве предусматривают лишение гражданства Латвии лица, оказавшего существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, осуществлявшим действия, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечества, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или же если лицо само участвовало в совершении таких действий и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства.
Информация о том, что соответствующее лицо совершило какое-либо из упомянутых действий, предоставляется учреждениями государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.
С принятием этих поправок у государства могут быть основания принять решение о лишении Авена гражданства.
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