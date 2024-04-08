Американская рэп-звезда упоминает Кристапа Порзиньгиса в своей песне

39-летний рэпер J Cole (настоящее имя Джермейн Ламар Коул), обладатель двух премий Grammy, в песне из своего последнего альбома Might Delete Later упомянул латвийского спортсмена.

В песне Huntin' Wabbitz он читает: "I just wanna kick back, take trips, make hits, make big chips, stack 'til they tall as Kristaps" ("Я просто хочу расслабиться, путешествовать, писать хиты, зарабатывать большие деньги и копить их, пока они не вырастут как Кристап").



Порзиньгис уже отреагировал на песню и сказал в послематчевом интервью: "Когда я проснулся, многие написали мне, что Джей Коул упомянул меня. Очень круто!"

"Селтикс", где играет Порзиньгис, занимают первое место в Восточной конференции и во всей лиге с 62 победами в 78 матчах, а также гарантировали себе победу в регулярном чемпионате, что даст им преимущество в домашних играх во всех раундах плей-офф.

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