Американская рэп-звезда упоминает Кристапа Порзиньгиса в своей песне

39-летний рэпер J Cole (настоящее имя Джермейн Ламар Коул), обладатель двух премий Grammy, в песне из своего последнего альбома Might Delete Later упомянул латвийского спортсмена.

В песне Huntin' Wabbitz он читает: "I just wanna kick back, take trips, make hits, make big chips, stack 'til they tall as Kristaps" ("Я просто хочу расслабиться, путешествовать, писать хиты, зарабатывать большие деньги и копить их, пока они не вырастут как Кристап").