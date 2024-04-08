Во время ремонтных работ на судостроительной верфи "Дальзавод" во Владивостокской области загорелся уникальный ледокол "Катерина Великая", сообщает украинское издание The Kyiv Independent.
Восточная прокуратура России сообщает, что пожар начался около 3 часов утра по местному времени и через шесть часов был потушен. В результате пожара погиб один человек и трое были госпитализированы.
На месте происшествия правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, чтобы установить причину пожара.
Построенная в 2020 году "Катерина Великая" - единственное в мире судно снабжения усиленного ледового класса. Ледокол может перемещаться по арктическому кольцу и идти сквозь лед толщиной до 2,5 метра.
Судно способно выполнять ряд задач, в том числе перемещать в ледяном море груз, сопровождать и спасать другие суда, убирать разливы нефти и тушить пожары.
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