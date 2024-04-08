Вратарь Янис Калниньш покидает клуб российской команды КХЛ

Несмотря на то, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в июле 2022 года Калниньш решил принять предложение "Амура" и продолжить карьеру в России в КХЛ. В латвийском обществе его за этот шаг раскритиковали.

Этот сезон сложился для 32-летнего Калниньша неудачно. Он принял участие всего в семи играх, в которых в среднем пропустил в свои ворота 3,32 гола, отразив 88,8% бросков соперника.



Российское издание khab-vesti.ru сообщает, что в команде "Амур" произошли существенные ротации: в том числе голкипер "Амура" Янис Калниньш по окончанию сезона покидает Хабаровск.

Прежде чем присоединиться к "Амуру", Калниньш три сезона отыграл за команду хельсинкского клуба "Йокерит", которая покинула КХЛ, когда началась война в Украине.

Калниньш представлял сборную Латвии на трех чемпионатах мира, также он был в составе сборной Латвии на Олимпийских играх в Пекине.

После того, как он в 2022 году выбрал карьеру в КХЛ, двери в латвийскую сборную для него закрыли навсегда.

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