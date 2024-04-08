Драка подростков у магазина в Зиепниеккалнсе. Полиция дала комментарий

Разборки молодых людей с применением кулаков и не только произошли напротив продуктовых магазинов Maxima и Mego в Зипениеккалнсе.

На видео видно, как одного из молодых людей толкнули на землю и били ногами. Один из четырех избивавших даже попытался запрыгнуть на лежащего на земле подростка. Позже драка продолжилась на ногах. Одному из подростков удалось убежать.

В полиции заявили, что в Государственную полицию поступил звонок о возможном конфликте между подростками. Стражи порядка сразу же выехали на место происшествия. Однако по прибытии молодых людей уже не было - они успели разбежаться.

На данный момент ни одна возможная жертва не связалась с полицией, а стражи порядка не располагают никакой информацией о пострадавших.

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