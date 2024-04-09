Незамеченный хоккейный чемпионат, на котором сборная Латвии взяла серебро

В субботу в Риге латвийские хоккеистки одержали победу над Великобританией - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Первое место на турнире заняла сборная Словакии, которая в пяти матчах набрала 12 очков. Сборная Латвии набрала 10 очков, а команда Италии с 9 очками заняла третье место. За ними расположились Великобритания (7), Словения (5) и Польша (2).

Отметим, что Карину Силаяне, хоккеистку нашей сборной, признали самым ценным игроком чемпионата.

Латвийские хоккеистки на турнире уступили Словакии со счётом 1:7, обыграли Италию со счётом 3:2, уступили Словении в серии буллитов со счётом 3:4 и разгромили Польшу со счётом 6:0.

🇱🇻 Sudrabs pašmāju Pasaules čempionātā 🥈🥈🥈 pic.twitter.com/fUlk88jyia — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 6, 2024

Таким образом, занявшая первое место Словакия в следующем сезоне будет играть в группе "А" первого дивизиона, а Польша, занявшая последнее место, в 2025 году сыграет в группе "А" второго дивизиона.

Год назад сборная Латвии в Мехико одержала победу в группе "А" второго дивизиона чемпионата мира и вышла в группу "В" первого дивизиона.

Чемпионат мира в группе "B" первого дивизиона, занимающий третье место в рейтинге чемпионатов мира среди женщин, проходил в спортивном центре Volvo с 31 марта по 6 апреля.

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