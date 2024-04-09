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Порзиньгис признан лучшим игроком недели Восточной конференции НБА

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Кристап Порзиньгис
Кристап Порзиньгис Фото: AP/Scanpix

Выступающий за "Бостон Селтикс" латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис и защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг признаны лучшими игроками недели Национальной баскетбольной лиги (НБА) в Восточной и Западной конференциях, соответственно, сообщает НБА.

Порзиньгис в четырех победных матчах "Селтикса" в среднем за матч отличался 19,8 набранными очками, десятью подбрами и тремя блоками.

В свою очередь Ирвинг в четырех матчах набирал в среднем по 31,8 очка, делал 5,3 подбора и набирал три результативных передачи. В четырех последних играх "Даллас" одержал три победы.

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