Видео ⟩ Шилов и Блюгер празднуют победу в матче против чемпионов НХЛ

"Кэнакс" одержали победу со счетом 4:3 (2:2, 2:1, 0:0), отыгравшись по ходу матча с 0:2 и 2:3.

Шилов отразил 20 из 23 бросков соперника (87%).

Блюгер провел на льду 16 минут и 28 секунд, выиграл пять из десяти вбрасываний, сделал один бросок по воротам и завершил матч с нейтральным коэффициентом полезности.

"Кэнакс" со 104 очками в 78 матчах занимают второе место в Западной конференции и уже гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли, тогда как "Голден Найтс" с 92 очками в 77 играх занимают восьмую позицию и продолжают борьбу за выход в плей-офф.

В прошлом сезоне "Голден Найтс" с Блюгером в составе впервые в истории существования клуба выиграли Кубок Стэнли.

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