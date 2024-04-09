Пластический хирург: иногда я не могла уснуть от того, насколько громко урчал мой живот

"Пластическая хирургия - окутанная мифами, но всегда интригующая тема. Для меня это каждый день независимо от того, где я нахожусь. Что это для меня значит - для меня это искусство. Процесс, в котором я могу сочетать профессиональные знания со вкусом и эстетикой. Вот уже более 20 лет я помогаю людям исполнять их мечты и улучшать качество жизни", - начинает свою лекцию Эвия Родке.

Я всегда говорила - позвольте мне провести операцию, это моя гавань покоя, моя медитация.

"Я бы ничего не стала менять в своей жизни, потому что все было особенным - и мой вкус, и мое сердце. Переломные моменты в жизни происходят после важных решений, которые вы принимаете глубоко внутри себя. Несмотря на сильный страх перед прыжком в неизвестность, только так приходит успех. Затем обязательно нужно следовать действиям. Сосредоточенность на цели, терпение. Настойчивость. И да, упорный труд. По моему мнению, успех нужно заслужить. Если вы не примете решение и не сделаете шаг, дверь к успеху будет закрыта перед вами. И это история обо мне", - рассказывает пластический хирург слушателям.

Посмотрите видеосюжет, чтобы узнать, как развивалась ее профессиональная карьера и как получилось, что руководитель популярной клиники в Балтии когда-то жила в обычной палате для пациентов и ее единственной едой был больничный обед. "Иногда я не могла уснуть от того, насколько громко урчал мой живот от голода... Когда я ехала домой, мне приходилось туго застегивать одежду ремнем, потому что мне больше ничего не подходило, - вспоминает Родке. - У меня не было достаточно денег, но у меня была решимость!".

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