Иева Бранте раскрыла подробности свадьбы с молодым возлюбленным

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"Наша свадьба состоялась в марте. Мы поженились тихо и спокойно, вдвоем, если не считать обязательных свидетелей из ближайшего окружения. Я была в платье классического кроя, а Марис – в костюме. Специально ничего не шила, наши кольца тоже классического дизайна", — рассказала Бранте журналу Privātā Dzīve.

Супруг Бранте — учитель танцев, а также преподаватель математики Марис Гунарс Дзенис, который моложе ее более чем на десять лет.

О помолвке было объявлено в ноябре прошлого года – в годовщину начала совместной жизни.

За плечами Бранте уже два брака. С первым мужем она начала жить вместе еще в очень юном возрасте – ей тогда было всего 16. Однако через девять лет брак распался. Второй раз Иева пошла к алтарю в 2007 году и в интервью рассказала, что выпросила у Вселенной своего мужа Айвару. Однако пару лет назад юрист заявила, что они расстались. Причиной она назвала разный ритм жизни и несовместимость.

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