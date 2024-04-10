Поэтому в воскресенье, 7 апреля, Александра и ее молодой человек уехали из своей квартиры, которая не была затоплена, но вода была рядом с домом. Они остались в Орске, сняв квартиру в безопасном районе.

Чтобы поддержать спасателей в затопленных районах, Александра приносила им еду. «Я могла передать им только что-то легкое, чтобы они могли просто развернуть обертку и съесть — как сосиски. Сложила еду в пакет и бросила его на воду, чтобы они поймали».

Все свободное время Александра старается помогать другим людям. Она встречает людей, которых спасатели выносят из зоны затопления, и отдает им чистую сухую одежду, чтобы они смогли сменить свою, промокшую.

«Самое грустное в этой ситуации — это то, что ты ничего не можешь сделать, — говорит Александра. — Они засыпают эту дырку в дамбе, а вода вымывает камни. Что будет дальше, мы не знаем и просто живем одним днем».

Для Орска и его окрестностей характерны небольшие затопления в начале весны, рассказывает Ксения. Река Елшанка, протекающая через Орск и впадающая в реку Урал, в конце марта уже разливалась. «Но такое часто бывает, когда две речки поднимаются в уровне и немного выливаются за свои пределы. Все это быстро проходит, нормальное явление для нашей весны», — говорит она.