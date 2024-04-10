Успешная деловая женщина: эксперимент с 4-мя часами сна, или возможно ли все успеть?

"Это 2011 год, и я экспериментирую над собой - пытаюсь понять, сколько часов в день мне нужно спать, чтобы нормально функционировать. Моя цель - 4 часа. Я ознакомилась с автобиографией знаменитостей, в которой они утверждают, что мало времени посвящают сну и поэтому много успевают. Зачем я это делаю? Я переехала в Лондон. Работаю в международной компании, веду большие проекты не только в странах Европы, но и в Америке и Азии. Меня окружают люди, которые считают, что успех, карьерный рост и признание приходят только от того, сколько мы успеваем сделать.

На тот момент я 33-летняя блондинка из Восточной Европы чувствую, что должна все время доказывать себе, что заслуживаю находиться здесь. Параллельно с этим я стараюсь быть хорошей матерью, женой, заниматься бытом, находить время на физические упражнения, что-то изучить и встречаться с друзьями. Мне не хватает времени.

Мой эксперимент со сном закончился тем, что мне недостаточно 4 часов - мне нужно минимум 6 часов. Но я пришла к выводу, что если быть жаворонком, можно найти пару часов в день, которые на вес золота. Это время для себя. Тогда на работе я буду готова ко всему, что принесет день", - начинает Кристине Ярве свою лекцию о планировании времени и поиске лучшего для себя.

Посмотрите видео, к какому выводу пришла Кристине.

Видео: Кристине Ярве на форуме Līdere 2023

В этом году форум Līdere пройдет 17 мая. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

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