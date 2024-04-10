Видео ⟩ Госконтроль: необоснованные расходы на спецрейсы Кариньша составили почти 545 тыс. евро

Государственный контроль сегодня, 10 апреля, рассказал результаты ревизии спецрейсов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").
Видео: Результаты ревизии спецрейсов Кариньша
Брифинг начался в 10:00. В брифинге приняли участие государственный контролер Эдгар Корчагин, член совета Госконтроля Инга Вилка и генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Незаконные и неэкономичные действия при организации специальных авиарейсов для бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") привели к неоправданным расходам из госбюджета Латвии и Европейского союза (ЕС) на сумму около 545 тыс. евро, констатировал в ходе ревизии Государственный контроль.
Госконтроль считает, что использование бюджетных средств на спецрейс даже в тех случаях, когда в стране не действовало чрезвычайное положение и в разумные сроки были доступны альтернативы в виде регулярных коммерческих рейсов, было незаконным, что привело к дополнительным бюджетным расходам в размере не менее 221 566 евро. В свою очередь для ЕС неэкономичные действия, по оценкам Госконтроля, привели к дополнительным расходам в размере не менее 323 688 евро.
Таким образом, не был соблюден закон о предотвращении растраты государственных финансовых средств и имущества, указал Госконтроль. Также в ходе ревизии были выявлены нарушения нормативных актов, касающихся организации публичных закупок и бухгалтерского учета.
Как указал Госконтроль, полученная в ходе ревизии информация свидетельствует о том, что в принятии и реализации решений об использовании спецрейсов для зарубежных поездок фактически участвовали и сам Кариньш, и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Госканцелярия. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс, Госканцелярию - Янис Цитсковскис.
Госконтроль считает, что необходимо оценить ответственность всех участвующих сторон за принятые решения об использовании спецрейсов. В то же время Госконтроль отмечает, что ревизия не позволяет определить конкретных ответственных лиц, которые принимали решения об использовании спецрейсов для зарубежных поездок премьер-министра и делегаций.
Госконтроль дал рекомендации по улучшению ситуации, а информация о нарушениях передана в Генеральную прокуратуру и в Бюро по контролю за закупками.
Как сообщалось, на специальные авиарейсы, которыми пользовались возглавляемые Кариньшем делегации во время его пребывания на посту премьер-министра в период с 2021 года по сентябрь 2023 года, из госбюджета было израсходовано свыше 600 тыс. евро, а вместе с расходами, покрываемыми ЕС, эта сумма составила 1,36 млн евро.
Генеральная прокуратура в связи с предполагаемой растратой бюджетных средств на спецрейсы начала уголовный процесс и передала его на расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
В связи со скандалом из-за спецрейсов Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел.
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