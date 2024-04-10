Видео ⟩ Госконтроль: необоснованные расходы на спецрейсы Кариньша составили почти 545 тыс. евро

Как указал Госконтроль, полученная в ходе ревизии информация свидетельствует о том, что в принятии и реализации решений об использовании спецрейсов для зарубежных поездок фактически участвовали и сам Кариньш, и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Госканцелярия. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс, Госканцелярию - Янис Цитсковскис.

Госконтроль считает, что необходимо оценить ответственность всех участвующих сторон за принятые решения об использовании спецрейсов. В то же время Госконтроль отмечает, что ревизия не позволяет определить конкретных ответственных лиц, которые принимали решения об использовании спецрейсов для зарубежных поездок премьер-министра и делегаций.

Госконтроль дал рекомендации по улучшению ситуации, а информация о нарушениях передана в Генеральную прокуратуру и в Бюро по контролю за закупками.

Как сообщалось, на специальные авиарейсы, которыми пользовались возглавляемые Кариньшем делегации во время его пребывания на посту премьер-министра в период с 2021 года по сентябрь 2023 года, из госбюджета было израсходовано свыше 600 тыс. евро, а вместе с расходами, покрываемыми ЕС, эта сумма составила 1,36 млн евро.

Генеральная прокуратура в связи с предполагаемой растратой бюджетных средств на спецрейсы начала уголовный процесс и передала его на расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В связи со скандалом из-за спецрейсов Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!